Les favoris à l'épreuve lors du débat démocrate

Dix candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine se préparaient mercredi soir à débattre sur un plateau de télévision, le trio de tête, Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, se voyant menacé par l'ascension du jeune maire Pete Buttigieg.

Les plus petits candidats, dont certains joueront ce soir leur survie dans la course, pourraient faire de ces grands concurrents la cible d'attaques féroces. Tous portés par la volonté brûlante de battre le président républicain Donald Trump en novembre 2020, un nombre inédit de prétendants s'est lancé dans la course. Dix-sept sont toujours en lice.

La «révélation» Buttigieg

Le trio de tête s'est consolidé ces derniers mois avec derrière le favori modéré Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, deux candidats nettement marqués à gauche: les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Mais le benjamin de la course, Pete Buttigieg, 37 ans, connaît depuis fin octobre une ascension fulgurante dans les sondages de l'Iowa, un État clé puisqu'il votera le premier le 3 février, et plus récemment dans le New Hampshire, qui suivra juste après (11 février).

Maire modéré d'une ville de 100'000 habitants dans le Midwest, cet ex-militaire était encore inconnu du grand public il y a un an. «C'est lui la révélation de cette primaire», a jugé Jim Messina, ancien directeur de campagne de Barack Obama en 2012, sur CNN cette semaine.

Les enjeux de ce cinquième débat démocrate, organisé à Atlanta, en Géorgie, sont particulièrement élevés car il survient à un moment où «beaucoup de candidats semblent bouger dans les sondages», a souligné le statisticien Nate Silver, du site FiveThirtyEight.

MSNBC's @SteveKornacki breaks down the numbers on the candidates, highlighting the major differences between the national polls and the polling in early states. #DemDebatehttps://t.co/SpQhW9xxab — MSNBC (@MSNBC) November 21, 2019

Menacé par une procédure de destitution qui sape pratiquement toute l'attention médiatique aux États-Unis cette semaine, Donald Trump pourrait figurer haut parmi les sujets abordés lors du débat, avec la réforme de la santé qui divise progressistes et modérés, l'immigration ou les armes à feu. «Encore un débat démocrate ennuyeux», a prédit le chef de la campagne de réélection de Donald Trump, Brad Parscale.

A l'échelle nationale, Pete Buttigieg arrive quatrième dans les sondages mais, avec 8%, il est très loin derrière les trois premiers, tous septuagénaires: Joe Biden (30%) qui fête ses 77 ans justement mercredi, Elizabeth Warren, 70 ans (18%) et Bernie Sanders, 78 ans (17%), selon la moyenne établie par le site RealClearPolitics.

Cap à gauche

Compte tenu de sa récente poussée dans les sondages, le jeune maire pourrait être particulièrement visé par ses rivaux. D'autant qu'il arrive dans cet État de Géorgie, à forte population noire, plombé par son soutien très faible parmi cet électorat clé. D'autres pourraient lui reprocher ses positions centristes dans un parti qui a mis cap à gauche depuis la dernière campagne de 2016.

Un angle d'attaque qui pourrait aussi viser Joe Biden, sur qui pèsent en plus les doutes concernant son âge et sa viabilité dans la course alors qu'il a été happé dans le scandale ukrainien qui vaut à Donald Trump la menace d'une destitution. Son nom revient en effet sans cesse dans cette procédure explosive, les démocrates accusant le président républicain d'avoir abusé de ses pouvoirs présidentiels en demandant aux Ukrainiens une enquête sur les Biden.

Sen. Elizabeth Warren on if she would vote to impeach President trump:



"We have to establish the principle no one is above the law." #demdebate pic.twitter.com/CdWt05vq45 — The Washington Post (@washingtonpost) November 21, 2019

A l'inverse, les progressistes Elizabeth Warren et Bernie Sanders risquent d'être assaillis par les modérés pour leurs positions jugées irréalistes... et toxiques dans les urnes face à Donald Trump. Discret jusqu'ici, l'ex-président démocrate Barack Obama a d'ailleurs clairement mis en garde contre ces candidats qui prônent une refonte du système, en soulignant récemment que les États-Unis n'étaient pas un pays «révolutionnaire».

Les six autres candidats sélectionnés pour le débat sont: la sénatrice Kamala Harris (4%), l'homme d'affaires novice en politique Andrew Yang (2%), l'élue de la Chambre des représentants Tulsi Gabbard (2%), la sénatrice Amy Klobuchar (2%), le sénateur Cory Booker (1%) et le milliardaire Tom Steyer (1%). (afp/nxp)