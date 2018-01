Les familles des victimes clament leur colère

Les familles des victimes de l'incendie qui a ravagé vendredi un hôpital en Corée du Sud et fait au moins 37 morts clamaient samedi leur colère après ce nouveau désastre qu'elles estiment dû à des défauts de construction ou de sécurité.

Le feu, dont la cause n'a pas encore été déterminée de façon certaine, s'est déclaré aux urgences, dans une salle où se trouvaient notamment deux climatiseurs réversibles qui pourraient être à l'origine d'un court-circuit, et a immédiatement envahi tout le bâtiment de ce petit hôpital de la ville de Miryang (sud-est).

Environ 200 personnes se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là, en grande partie des femmes âgées. Outre les 37 morts, 34 patients et trois membres du personnel médical, il y a eu environ 130 blessés.

