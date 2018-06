Les évêques convoquent une réunion vendredi

Le président du Nicaragua Daniel Ortega, contesté par la rue depuis mi-avril, est sorti d'un long silence en répondant mercredi soir à une proposition de sortie de crise présentée par les évêques, qui ont appelé gouvernement et opposition à renouer le dialogue.

A quelques heures du début d'une grève générale décrétée par l'opposition pour faire pression sur le régime, les évêques ont annoncé avoir «reçu une réponse du président de la République» à leur proposition de démocratisation de la vie politique, présentée il y a près d'une semaine. Ils ont dans la foulée convoqué les deux camps à une réunion de concertation vendredi, où ils présenteront la réponse apportée par l'ancien guérillero de 72 ans.

La conférence épiscopale s'est posé en médiatrice pour tenter de trouver une issue à la vague de contestation et aux affrontements qui ont fait plus de 150 morts en moins de deux mois. Elle avait présenté jeudi dernier au chef de l'Etat un plan de démocratisation du pays, prévoyant notamment d'anticiper l'élection présidentielle prévue en 2021 et d'instituer des réformes constitutionnelles, deux exigences clé des manifestants.

Faute de réponse du président, une coalition d'opposition a décrété une grève générale de 24 heures, qui doit débuter à minuit mercredi (06H00 GMT jeudi). «Ce sera une grève civique et pacifique qui touchera tout le pays et toutes les activités économiques», a annoncé mardi l'Alliance citoyenne pour la justice et la démocratie, qui regroupe des étudiants, des chefs d'entreprise et des représentants de la société civile.

Cette coalition est à la pointe des manifestations lancées mi-avril contre le gouvernement sandiniste et qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur, malgré une féroce répression qui a fait 152 morts et 1.340 blessés, selon le dernier bilan du Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh).

«Protestation pacifique»

La perspective d'une grève générale a été saluée par l'archevêché de Managua qui l'a qualifiée «d'expression d'unité nationale et de protestation pacifique en réponse à la grave crise politique».

Traversé par une profonde crise économique et sociale, le pays a connu un regain de violences depuis lundi après que les forces de sécurité ont tenté de démanteler de force les barricades dressées sur plusieurs routes du pays.

Armés de frondes et de mortiers artisanaux face aux fusils des policiers anti-émeutes, les manifestants ont bloqué en plusieurs points les axes routiers, paralysant des milliers de camions et désorganisant l'approvisionnement du pays.

Ces blocages ont porté un coup à la fragile économie du pays, avec un coût qui pourrait atteindre plus de 900 millions de dollars si le conflit se prolongeait, selon la Fondation nicaraguayenne pour le développement social et économique (FUNIDES).

Cette vague de contestation sans précédent contre le héros de la révolution sandiniste a été déclenchée par une réforme des retraites abandonnée depuis, mais qui a vite tourné à un mouvement général de rejet l'encontre de Daniel Ortega.

A la tête du pays depuis 2007, après un premier passage de 1979 à 1990, il est accusé de brider les libertés et de confisquer le pouvoir. De son côté, il dénonce une «conspiration de l'opposition» visant à le renverser.

«Guerre civile larvée»

Face à la sanglante répression des policiers anti-émeute, certains manifestants commencent à songer à prendre les armes, alors que le mouvement se voulait jusqu'ici pacifique. «Pour moi, ce qui se passe est une guerre civile larvée», déclare un responsable étudiant surnommé «El Gato» (Le Chat), retranché depuis plus d'un mois avec des centaines d'autres dans l'enceinte de l'Université de Managua. «La plupart d'entre nous ne veulent pas l'envisager, mais personnellement je pense que le moment va arriver où nous allons devoir nous armer pour être à égalité avec eux» (les forces de sécurité), ajoute-t-il.

La guérilla sandiniste d'Ortega avait renversé la dictature de Somoza en 1979, la remplaçant par une junte communiste. Mais même les militants qui avaient alors combattu à ses côtés ont désormais lâché Ortega.

«Je crois que ce combat est juste -- nous sommes retranchés ici pour faire pression sur le gouvernement et signifier notre refus de ce qu'il fait aux Nicaraguayens», insiste El Gato. A la question de savoir combien de temps il est prêt à rester, l'étudiant répond, le visage masqué: «Aussi longtemps qu'il le faudra.» (afp/nxp)