Les émissions liées à l'énergie en augmentation

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie devraient encore croître en 2018, pour la deuxième année consécutive. C'est une «très mauvaise nouvelle» pour le climat, a indiqué mercredi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

«Je suis désolé. J'ai une très mauvaise nouvelle,» a dit Fatih Birol à Paris lors d'un débat sur la lutte contre le réchauffement climatique. Au vu des chiffres des neuf premiers mois, «les émissions, cette année, vont croître une fois encore et nous allons avoir une COP au moment où les émissions mondiales atteindront un record», a-t-il ajouté, faisant allusion à la conférence sur le climat COP24 qui doit se tenir en décembre à Katowice, en Pologne.

