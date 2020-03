Les élus britanniques sont contraints de se retirer des mairies de France

Les cloches de l’église sonnent à midi, mais les ruelles pentues du village de Bellegarde-du-Razès (Aude) sont vides en cette matinée pluvieuse. Andy et Debby habitent ici depuis trois ans. «On adore la vue sur les Pyrénées, le calme, la gentillesse des Français, expliquent-ils dans la langue de Shakespeare. Mais on est tristes car on ne pourra plus voter». De fait, seuls les citoyens européens ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales françaises, prévues les 15 et 22 mars. Depuis le Brexit, impossible donc pour les sujets de Sa Majesté de prendre des responsabilités officielles dans leur commune, à l’heure où certaines sont pourtant en mal de candidats.

Dans ce département, 52 élus britanniques sont limogés de force, alors qu’ils étaient souvent très investis et jouaient le rôle de médiateur ou d’interprète avec leurs compatriotes installés dans la région. En France, ils sont 763 dans ce cas, selon le Répertoire National des Elus. Plutôt âgés (62 ans en moyenne), de sexe féminin (62 %), implantés majoritairement dans des petites communes situées dans le Sud-Ouest, les British formaient le premier contingent d'élus étrangers dans l’Hexagone. Récemment, le sénateur du Gers a demandé au gouvernement d’envisager le vote et l’élection de Britanniques aux municipales «au nom du passé de la construction européenne et de son avenir». En vain. Certains Britanniques ont écrit eux-mêmes en ce sens au Président de la République, comme Victor Miles, élu depuis 18 ans à Saint-Germier (Gers). Sans plus de succès.

« Le sentiment d’être exclue » Le maire (sans étiquette) de Bellegarde-du-Razès, Gilbert de Paoli, regrette amèrement le retrait forcé des candidats d’outre-Manche : «C’est dommage, c’est pénalisant pour la commune qu’ils ne puissent plus être élus. Environ 20 % des 240 habitants du village sont Britanniques, or c’est vital pour eux d’être représentés au sein du conseil, pour avoir une voix». «Oui c’est très triste», renchérit Allison Mackie, assise dans la petite mairie dominant les vignes et les champs, à côté de l’urne et de l’isoloir déjà installés. Cette charmante Ecossaise de 63 ans, au français quasi impeccable, est conseillère municipale depuis 2014. « J’ai le sentiment d’être exclue, mise de côté. Je ne peux plus participer officiellement à la vie de mon village». Elle siège aux côtés d’un Anglais, Richard Suter, qui se dit lui aussi «déçu et en colère, car être conseiller était la continuation de mon investissement comme bénévole» ; un troisième larron, Ian Murphy, décédé il y a deux ans, faisait lui aussi partie de l’équipe municipale. «Allison n’a pas raté un seul conseil municipal. Avec elle et Richard, pas besoin d’insister comme avec certains autres, je sais qu’ils seront là !» précise Gilbert de Paoli, qui souligne combien les Britanniques «ont contribué à la renaissance du village et l’ont embelli. Sans eux, l’école aurait fermé, une messe de Noël a même été célébrée ici grâce à un Anglais». Et même si le langage administratif est dur à comprendre, empêchant les étrangers d’être «vraiment décisionnels sur certains sujets», comme le reconnaît l’édile, «les Britanniques sont là pour proposer des idées et échanger, pas seulement pour boire un coup !».

Naturalisé, pour être réélu

Allison Mackie opine du chef. Elle regrette d’autant plus la situation qu’elle se retrouve sans point de chute citoyen. «Je n’ai même plus le droit de vote en Grande-Bretagne, ayant vécu plus de 15 ans à l’étranger. Je n’existe plus nulle part !». Alors elle a entamé les démarches pour acquérir la nationalité française, et espère bien du coup retrouver son poste dans six ans. Dans le village de Poupas (Tarn-et-Garonne), où trois des neuf conseillers municipaux sont britanniques, l’Ecossais James Irvine-Robertson s’est fait naturaliser français il y a dix-huit mois, dans l’idée notamment de briguer un second mandat. «C’est important d’aider notre maire, un homme exceptionnel, à prendre de bonnes décisions, à bien gérer le budget de la commune» explique-t-il. À défaut de pouvoir figurer sur la liste des candidats, Allison Mackie sera présente le soir du premier tour de l’élection pour aider au dépouillement des bulletins, aux côtés de ses amis bellegardois. Cela, le Brexit ne l’interdit pas.