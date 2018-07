Les droits humains obligent les États-Unis

La promotion des droits de l’homme constitue l’un des trois piliers essentiels de la Charte de San Francisco, avec le maintien de la paix et la coopération. Ce principe fut explicité, en 1948, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui, à la différence des conventions multilatérales, n’a pas force exécutoire.

En ce 4 juillet, fête nationale qu’il célèbre avec tant de ferveur, le peuple américain pourrait se souvenir des paroles de feu leur première dame et militante des droits de l’homme, E. Roosevelt…

En 1946, une Commission des droits de l’homme fut établie*. Elle a duré six décennies. Elle peut être créditée de réussites. Deux pactes internationaux relatifs aux droits sociaux, économiques et culturels, d’une part, et aux droits civils et politiques, d’autre part, furent adoptés en 1966. La Commission élabora également un grand nombre de conventions, protocoles ou directives spécifiques. Cette inflation d’instruments juridiques lui fut reprochée. Son œuvre normative intense a grandement contribué à la promotion d’un idéal. Avec l’augmentation des États membres des Nations Unies, la teneur des débats changea de nature. Certains membres de la Commission furent accusés de ne pas respecter leurs obligations et d’utiliser cette tribune pour se protéger en accusant les autres! Les pays occidentaux, les États-Unis surtout, dénonçaient une politisation croissante, un processus sélectif des condamnations et l’accumulation de déclarations polémiques. Il fut décidé, au printemps 2006, de remplacer la Commission par un Conseil des droits de l’homme. Il est composé de 47 membres, élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des groupes régionaux. C’est à l’intérieur de ceux-ci que se font les arbitrages menant à la désignation de pays qui ne sont pas nécessairement les parangons de l’État de droit. Le Conseil a mis en place des instances dont la grande nouveauté fut l’introduction d’un «Examen périodique universel» (EPU). Tous les États membres y sont soumis, au rythme de 42 pays par an, soit 14 à chacune des trois sessions annuelles, touchant ainsi l’ensemble des membres sur une période de quatre ans et demi.

Les États-Unis ne votèrent pas la résolution. George W. Bush estimait que des dispositions claires pour l’exclusion des États ne respectant pas les droits de l’homme manquaient. Ils devinrent ultérieurement un membre du Conseil, leur mandat arrivant à terme en juin 2019. Ils furent soumis à deux EPU, le 5 novembre 2010 et le 11 mai 2015. Leur prochain cycle est agendé à novembre 2019. L’ultime paragraphe du rapport qu’ils ont soumis en 2015 est explicite: «Les États-Unis sont résolus à se soumettre à un examen ouvert, complet et transparent devant le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel et continuent de soutenir sans réserve l’EPU et le système des droits de l’homme de l’ONU…» La Commission avait perdu sa crédibilité, à cause de sa politisation. Le Conseil n’y échappe pas. Israël reste un point de fixation. La situation dans les territoires palestiniens occupés apparaît de façon récurrente et les deux tiers des résolutions y font référence. La raison en est, bien sûr, la durée de l’occupation et la colonisation des territoires. Toutefois, un autre facteur, moins visible et très peu cité, joue un rôle d’importance. Face au veto systématique des États-Unis au Conseil de sécurité de New York contre des résolutions condamnant son allié, des États tentent d’obtenir la condamnation auprès du Conseil des droits de l’homme, à Genève.

En ce 4 juillet, fête nationale qu’il célèbre avec tant de ferveur, le peuple américain pourrait se souvenir des paroles de feu leur première dame et militante des droits de l’homme, E. Roosevelt: «Quand vous cessez de contribuer, vous commencez à mourir.» Donald Trump a pourtant annoncé le retrait des États-Unis du Conseil. La décision participe de sa tentative de détruire le système multilatéral. Il avait déjà fait fustiger la présence au Conseil d’États autoritaires et, surtout, l’hostilité permanente à l’égard d’Israël. La décision tombe toutefois après que le haut-commissaire aux droits de l’homme a vivement critiqué la séparation des enfants de leurs parents immigrés irréguliers aux États-Unis et leur incarcération.

Ce retrait est très regrettable, mais le bras de fer est à venir. Le Conseil est fondé sur le principe de la coopération. Toutefois, en 2012, lorsque Israël décida de s’en retirer, l’examen EPU fut déclaré obligatoire, par l’autorité juridique responsable, à la lumière des articles 55 et 56 de la Charte, par lesquels «les États s’engagent en vue d’atteindre…» «le respect effectif et universel des droits de l’homme…». En automne, les États-Unis auront obligation de s’y soumettre. S’exécuteront-ils? Le droit prévaudra-t-il sur la force?

* J’en traite dans mon dernier livre: «Une si belle illusion», Paris (Panthéon), 2018.

(TDG)