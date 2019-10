Les dirigeants se rendent à la synagogue de Halle

Les plus hauts représentants de l'Etat allemand se rendent jeudi à la synagogue de Halle au lendemain d'un attentat antisémite et alors que les critiques fusent dans la communauté juive, qui exige une meilleure protection et une mobilisation accrue contre l'extrême droite en plein essor.

Le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, y sera présent en fin de matinée. Il doit rencontrer notamment des représentants de la communauté juive, qui compte quelque 225'000 personnes en Allemagne.

Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, doit lui s'y rendre un peu plus tard en compagnie d' un représentant du Congrès juif mondial, Maram Stern, et du président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, Josef Schuster.

Ce dernier, figure écoutée en Allemagne, a vivement mis en cause la police quelques heures après l'attentat qui a fait deux morts et bouleversé le pays, en jugeant «scandaleux» que la synagogue visée par le tireur n'ait pas fait l'objet d'une protection policière mercredi en ce jour de Yom Kippour, la grande fête religieuse juive.

«Front uni»

«Nous devons constituer un front uni contre les néo-nazis et autres groupes extrémistes. Le fait qu'ils gagnent en influence en Allemagne 75 ans après l'Holocauste est très parlant», lui a fait écho le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder.

Mercredi, un Allemand de 27 ans, présenté comme Stephan Balliet par les médias, a fait irruption lourdement armé devant les portes de la synagogue de Halle, à 170 km au sud-ouest de Berlin.

Vêtu d'une veste militaire, coiffé d'un casque surmonté d'une caméra filmant l'assaut, il avait l'intention d'y commettre un carnage dans l'édifice où étaient réunis environ 80 fidèles.

VIDEO: ATV-Studio Halle / AFP footage of the gunman opening fire near a restaurant in the German city of Halle.



At least two people were shot dead in the attack that began at a synagogue and then spread to the streets. Police have arrested the suspect pic.twitter.com/LpX1xyTwY3