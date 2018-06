Les deux Macédoines se déchirent avant la paix

Un vent de colère souffle sur le nord de la Grèce. Par milliers, des manifestants nationalistes se sont rassemblés ce mercredi sur le site antique de Pella, où naquit jadis Alexandre le Grand, et dans une vingtaine d’agglomérations de la province de Macédoine entourant la deuxième ville du pays, Thessalonique. Objet de leur ire: Athènes serait sur le point d’accorder à l’Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM) le droit de porter elle aussi ce nom hérité de l’un des plus célèbres royaumes de l’histoire hellénique. Un royaume aux frontières proches de celles de l’actuelle province grecque.

Outrée, la contestation l’est aussi de l’autre côté de la frontière. Samedi à Skopje, des milliers de sympathisants de la droite nationaliste ont crié à la trahison, refusant de modifier le nom de leur pays, qu’ils appellent «République de Macédoine», même si la dénomination peine à se faire reconnaître au plan international à cause du veto grec. Depuis son indépendance en septembre 1991 – il y a bientôt vingt-sept ans! – ce petit État issu de l’éclatement de la Macédoine ottomane est carrément anonyme. Il n’a pu faire son entrée à l’ONU que sous l’acronyme «ARYM» (ou «FYROM» en anglais). Quant à ses candidatures à l’OTAN et à l’Union européenne, elles restent suspendues à un feu vert d’Athènes.

Or, justement, une issue négociée avec le premier ministre grec, Alexis Tsipras, ne paraît plus impossible depuis que le social-démocrate Zoran Zaev a remplacé, l’an passé à Skopje, le chef de gouvernement nationaliste Nikola Gruevski. Les plus optimistes croient déjà à un règlement imminent de ce conflit jugé absurde. Après tout, la Belgique et sa province du Luxembourg n’ont jamais empêché le grand-duché voisin de porter le même nom et d’adhérer à l’UE. Depuis le début de l’année, les pourparlers macédoniens vont bon train. Ils en seraient «au stade final». Objectif: présenter un deal à Bruxelles lors du sommet européen des 28 et 29 juin, puis à celui de l’OTAN des 11 et 12 juillet. Si tout va bien, à l’automne la modification de la Constitution sera soumise par référendum aux citoyens de la République de Macédoine.

Comment s’appellera-t-elle à l’avenir? Le nom qui semble s’imposer, c’est Macédoine du Nord. Peu enthousiasmant, certes, mais sans ambiguïté. D’autres propositions ont également été soumises aux deux premiers ministres, notamment Haute-Macédoine ou Nouvelle-Macédoine. Par ailleurs, Skopje promet de débaptiser son aéroport international et la principale autoroute du pays, affublés du nom «Alexandre le Grand» par le nationaliste Gruevski. Bref, l’heure est à l’apaisement.

Mais il y a un hic, comme l’a notamment souligné le sociologue Michel Vakaloulis, maître de conférences en sciences politiques à l’Université Paris-VIII, lors d’un débat sur RFI. Les gouvernements Tsipras et Zaev reposent sur des coalitions fragiles, ils sont à la merci de flambées de patriotisme. Au sein de la coalition au pouvoir à Athènes, certains partis pourraient menacer de mettre en échec le gouvernement. Et cette carte politique est d’autant plus facile à jouer que la population grecque n’a rien à gagner d’un accord avec Skopje. Bref, si l’espoir est de mise, la partie n’est pas encore gagnée. Le suspense reste entier. (TDG)