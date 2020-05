Les deux Américains seront jugés «de façon juste»

Les deux Américains arrêtés au Venezuela et accusés d'avoir tenté d'«envahir» le pays sud-américain par la mer pour renverser le président Nicolas Maduro seront jugés «de façon juste» par un tribunal vénézuélien, a affirmé le dirigeant socialiste mercredi.

Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, «ont été inculpés et ont avoué» avoir organisé cette tentative d'«invasion» déjouée dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré Nicolas Maduro lors d'une conférence de presse.

Les deux hommes, a-t-il poursuivi, «font l'objet de poursuites lancées par le parquet général de la République», sans toutefois préciser les chefs d'inculpation. «Ils sont bien traités», a assuré le dirigeant socialiste et «leur procès se déroulera avec les pleines garanties et de façon juste».

Quelques heures auparavant, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, sans prendre la responsabilité de l'opération, avait assuré que Washington ferait tout pour rapatrier Luke Denman et Airan Berry.

Opération déjouée dimanche

Selon Nicolas Maduro, Donald Trump est «le chef direct de cette incursion» maritime que les autorités chavistes disent avoir déjouée dimanche matin sur les côtes du Venezuela, à moins d'une heure de Caracas par la route.

Et de montrer la vidéo d'un interrogatoire de Luke Denman réalisé après sa capture dans laquelle le jeune homme explique avoir été engagé par un autre Américain, Jordan Goudreau, fondateur d'une société privée de sécurité appelée Silvercorp USA, pour entraîner des hommes en Colombie, puis envahir le Venezuela pour renverser Nicolas Maduro.

Lorsque l'enquêteur lui demande - en anglais - qui est à l'origine de cette opération, Luke Denman répond qu'il s'agit de Donald Trump.

Selon les autorités vénézuéliennes, huit «mercenaires» ont été tués lorsque l'armée et la police ont «déjoué» l'opération dimanche et 19 personnes ont été arrêtées.

«Mélodrame»

Nicolas Maduro et la justice vénézuélienne accusent l'opposant Juan Guaido, que les Etats-Unis et plus de 50 autres pays considèrent comme le président par intérim du Venezuela, d'avoir recruté des «mercenaires» avec les fonds bloqués par des sanctions américaines pour fomenter cette opération avec Jordan Goudreau.

Interrogé sur une éventuelle arrestation de Juan Guaido, Nicolas Maduro a indiqué que «cela ne dépendait pas» de lui, mais d'une décision de la justice vénézuélienne.

La diplomatie américaine estime quant à elle que ce «mélodrame» pourrait faire partie d'une «campagne de désinformation majeure» menée par Caracas.

«Je ne peux pas partager davantage d'informations sur ce que nous savons», a dit mercredi Mike Pompeo. (afp/nxp)