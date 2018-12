Les derniers mots de Khashoggi dévoilés

Les derniers mots de Jamal Khashoggi, le Saoudien tué le 2 octobre à Istanbul, ont été «Je ne peux pas respirer», a affirmé dimanche «CNN» en citant une source qui dit avoir lu la transcription d'un enregistrement audio du meurtre.

Cette source, dont «CNN» ne précise pas l'identité, a déclaré à la chaîne américaine que la transcription montre que le meurtre du journaliste saoudien était prémédité et que plusieurs appels téléphoniques ont été faits pendant le meurtre pour décrire le déroulement de l'opération, effectuée au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Selon «CNN», des responsables turcs estiment que ces appels téléphoniques étaient adressés à de hauts responsables saoudiens à Ryad.

Jamal Khashoggi, un membre de l'élite saoudienne devenu critique envers le prince héritier Mohammed ben Salmane, s'était installé aux Etats-Unis et écrivait des articles d'opinion pour le «Washington Post». Il a été tué le 2 octobre peu après être entré au consulat saoudien.

A transcript of an audio recording of Jamal Khashoggi's painful last moments capture a gruesome scene, says a source who has read it https://t.co/oDrtm7tPPW pic.twitter.com/EGGWesEjrp