Les cinq choses à savoir sur Julian Assange

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, réfugié depuis sept ans dans l'ambassade d'Equateur à Londres, a été arrêté, a annoncé jeudi Scotland Yard. Quito a précisé avoir «de manière souveraine» retiré l'asile diplomatique à Julian Assange. Mais il ne sera pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort, a précisé le président équatorien Lenin Moreno.

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing. https://t.co/vvbZBOgCwL

De la diffusion de centaines de milliers de câbles diplomatiques, son principal fait d'armes, à l'enquête pour viol contre Julian Assange, cinq choses à savoir sur WikiLeaks et son fondateur:

10 millions de documents

WikiLeaks se fait connaître du grand public en 2009 avec la publication de centaines de milliers de messages de bipeurs envoyés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001. L'ONG, fondée en 2006 par Julian Assange, permet de mettre en ligne des documents compromettants sans être identifié.

Elle est ensuite allée crescendo dans ses révélations, publiant la vidéo d'une bavure de l'armée américaine en Irak, puis des milliers de documents militaires sur l'Afghanistan. Le 28 novembre 2010, WikiLeaks publie, avec l'aide de cinq grands médias internationaux («The New York Times», «The Guardian», «Der Spiegel», «Le Monde», «El Pais»), plus de 250'000 documents secrets révélant les dessous de la diplomatie américaine. Après ce «cablegate», Julian Assange devient l'ennemi public numéro un aux Etats-Unis.

Au total, le site revendique avoir publié «plus de 10 millions de documents» concernant la finance, le divertissement ou la politique.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5