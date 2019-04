Les chutes de neige privent les foyers d'électricité

Suisse MétéoSuisse s'attend à de très fortes chutes de neige au-dessus de 1800 mètres. Dès 1200 mètres, il y aura déjà jusqu'à 60 cm de flocons. Le risque d'avalanche est marqué. Plus...

Météo Une perturbation active va toucher la Suisse dès ce soir. Elle pourrait apporter des flocons mercredi et jeudi jusqu'à 600 mètres. Et le temps sera très très frisquet! Plus...