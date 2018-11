Les chefs d'Etat font leur entrée à l'Elysée

Les premiers des quelques 70 chefs d'Etat et de gouvernement attendus ont commencé à arriver dimanche peu après 08h15 GMT au palais de l'Elysée, accueillis par Emmanuel Macron, pour aller ensuite participer à la commémoration de l'armistice.

Emmanuel Macron a accueilli, avec son épouse Brigitte, sur le tapis rouge les dirigeants face à des dizaines de photographes dans la cour d'honneur de l'Elysée. Les premiers ont été les Premiers ministres suédois, irlandais, norvégien et algérien avant l'arrivée attendue de l'Allemande Angela Merkel et du Canadien Justin Trudeau.

Programme carré

Vers 09h30 GMT, les dignitaires se rendront sur la place de l'Etoile, en haut de la fameuse avenue parisienne des Champs Elysées, pour participer à une grande cérémonie sous l'Arc de triomphe, où repose le Soldat inconnu de la Grande guerre. Le président américain Donald Trump n'est pas attendu à l'Elysée mais se rendra directement à l'Arc de triomphe.

La dernière fois que Paris a accueilli autant de dignitaires remonte au 11 janvier 2015 après les attentats islamistes contre Charlie Hebdo et le magasin juif Hyper Cacher. La cérémonie débutera à 10h GMT par un cérémonial militaire sur la place, puis se poursuivra sous un abri installé pour l'occasion au pied de l'Arc.

Le célèbre violoncelliste américain Yo-Yo Ma interprétera la Sarabande de la Suite n°5 pour violoncelle en do mineur de Jean-Sébastien Bach, la chanteuse Angélique Kidjo chantera en hommage aux troupes coloniales, des lycéens liront des témoignages de 1918, et Emmanuel Macron prononcera un discours puis ravivera la flamme au son du «Boléro» de Ravel.

Le président français parlera à cette prestigieuse assemblée du passé, mais aussi et surtout, il en profitera pour délivrer son message politique en faveur du multilatéralisme dans la gouvernance internationale, à l'heure où de plus en plus de pays semblent enclin à lui tourner le dos, au premier rang desquels, les Etats-Unis, première puissance du monde. (afp/nxp)