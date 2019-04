Les bombes US ont tué plus de civils que les talibans

Les forces internationales ont été responsables de la mort de 305 civils au premier trimestre 2019, contre 227 pour les groupes insurgés.

La plupart des décès sont intervenus lors de bombardements aériens américains ou de missions de reconnaissance au sol, menées essentiellement par les forces afghanes, dont certaines «semblent agir en toute impunité», selon le rapport de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) rendu public mercredi.

«La MANUA appelle les forces de sécurité nationales afghanes et les forces militaires internationales à mener des enquêtes sur les soupçons de victimes civiles, à en publier les résultats, et à dédommager les victimes de manière appropriée», indique encore l'organisation.

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) indique dans ce rapport que durant cette période, les forces internationales et pro-gouvernementales ont été responsables de la mort de 305 civils, contre 227 civils tués par les talibans #AFP pic.twitter.com/c8h0hHbaqC — Agence France-Presse (@afpfr) 24 avril 2019

Multiplication des bombardements

Resolute support, la mission de l'Otan en Afghanistan, a dit se tenir «aux normes les plus élevées en matière d'exactitude et de responsabilité», via son porte-parole, le colonel Dave Butler. «La meilleure manière d'arrêter les souffrances des (civils) est d'arrêter les combats» via un accord entre toutes les parties, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis, engagés militairement dans le pays depuis 2001, ont multiplié depuis 2017 leurs opérations aériennes tout en s'efforçant de négocier un accord de paix avec les talibans, qui contrôlent actuellement de vastes pans du territoire afghan.

En 2018, l'aviation américaine a largué 7362 bombes sur l'Afghanistan, soit plus de cinq fois plus qu'en 2016 (1337), selon un document militaire officiel. Le président américain Donald Trump a facilité le bombardement des positions talibanes.

Si d'autres pays peuvent apporter un soutien logistique ou technique, ce sont les avions américains qui effectuent le plus de frappes. L'armée de l'air afghane, en pleine expansion, effectue également des sorties.

Moins de victimes civiles

L'ONU a commencé à compiler les statistiques de victimes civiles en 2009 alors que la situation sécuritaire se détériorait en Afghanistan. Dans un rapport datant de février, portant sur l'année 2018, l'ONU remarquait que «c'est la première fois que les opérations aériennes se traduisent par la mort de plus de 500 civils», 76% des décès étant alors causés par les frappes américaines.

Pour la seule année 2018, «à peu près le même nombre de civils sont morts des suites de bombardements que les années 2014, 2015 et 2016 combinées», avait précisé l'ONU. Dans son dernier rapport, la MANUA a aussi constaté une diminution de 23% des victimes civiles sur le premier trimestre 2019, avec 581 morts et 1192 blessés, le bilan humain le moins élevé depuis le premier trimestre 2013. (afp/nxp)