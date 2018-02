Les biens de la veuve de Pablo Escobar saisis

Un luxueux appartement, des voitures, des entrepôts: 25 ans après la mort du baron de la drogue Pablo Escobar, un tribunal colombien a ordonné la saisie des biens appartenant à sa veuve et à des proches de l'un de ses hommes de main.

Le parquet a communiqué jeudi avoir «démontré que tous les biens concernés proviennent du capital acquis par des activités criminelles liées au trafic de drogue et déployées par Pablo Emilio Escobar Gaviria et ses lieutenants». Ces biens sont inscrits aux noms de Victoria Eugenia Henao, épouse du défunt chef du cartel de Medellin, ainsi que de la mère et d'une soeur de Jhon Jairo Velasquez Vasquez, alias «Popeye», l'un des hommes de main les plus redoutés de Pablo Escobar.

Parmi les seize biens confisqués figure un appartement situé dans le luxueux quartier El Poblado à Medellin, la 2e ville du pays et ancienne capitale du trafic de cocaïne de la fin des années 1980 au début des années 90. On compte aussi trois entrepôts, trois véhicules haut de gamme, une maison, des terrains et des locaux commerciaux.

La propriété de ces biens va être transférée à l'Etat. La décision de procéder à leur saisie peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal de Bogota.

Pablo Escobar, abattu en décembre 1993 à l'issue d'une intense chasse à l'homme à laquelle ont participé des agents des Etats-Unis et des groupes armés illégaux, a été pendant des années l'homme le plus recherché de Colombie.

Des milliers de personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats ordonnés par ce chef mafieux, dont la famille a quitté par mesure de sécurité le pays après sa mort. Sa veuve et ses deux fils vivent actuellement à Buenos Aires.

De son côté, «Popeye», condamné à 30 ans de prison, a été remis en liberté en 2014 après avoir purgé les 3/5 de sa peine et collaboré avec la justice. Ce tueur à gages a reconnu avoir tué au moins 250 personnes et organisé l'assassinat de 3000 autres. (ats/nxp)