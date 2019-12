Les armes à feu de retour devant la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis rouvre lundi pour la première fois depuis près de dix ans le dossier ultrasensible des armes à feu, avec une nouvelle majorité de juges conservateurs susceptibles de renforcer encore un peu plus les droits des propriétaires de fusils et pistolets.

Dans un pays où les balles font près de 40'000 morts par an, suicides compris, la haute Cour se replonge dans le deuxième amendement de la Constitution, qui mentionne un droit «du peuple» à détenir et porter des armes.

Des limites à l'étude

En 2008, dans un arrêt qui a fait date, la Cour suprême avait jugé que cet article garantissait un droit «individuel», mais «pas absolu», à posséder une arme. Et elle avait invalidé une loi qui interdisait les armes de poing à Washington. En 2010, elle a précisé que sa décision s'appliquait aussi bien aux États qu'au niveau fédéral.

«Mais elle n'a pas dit comment les tribunaux devaient évaluer la constitutionnalité d'autres règlementations, par exemple l'interdiction des fusils d'assaut, des chargeurs à grande capacité ou l'obligation de dissimuler ses armes», relève Joseph Blocher, professeur de droit à l'université Duke en Caroline du Nord.

La Cour suprême a ensuite systématiquement écarté les recours qui lui étaient adressés, et certains États et municipalités ont pu conserver des règles restrictives au nom de la sécurité publique. Cette année, pour la première fois, la haute juridiction a accepté de se pencher sur des limites au port d'armes à New York, contestées par une association affiliée au puissant lobby National Rifle association (NRA).

«Histoire et traditions»

Les partisans du contrôle des armes craignent qu'elle n'en profite pour rendre une décision contraire à leur cause. «Les plaignants poussent pour une interprétation extrême de la Constitution et veulent entraîner la Cour suprême dans leur dangereux projet politique: éliminer toutes les mesures de bon sens sur les armes», a notamment tweeté l'organisation Moms Demand Action.

We’re standing up for gun safety laws on Monday, December 2, when the Supreme Court will hear a case that threatens to roll back years of progress.



Join us for a rally at the Supreme Court. Text SCOTUS to 644-33 to RSVP. #GunLawsSaveLives https://t.co/QBfZ3sQnLG