Les annulations de vols dans le Golfe se succèdent

Les compagnies aériennes de Dubaï, Emirates et flydubai, ont annoncé mercredi avoir annulé leurs vols à destination de Bagdad, après des frappes iraniennes sur des bases abritant des soldats américains en Irak qui font craindre une escalade régionale.

«Les vols Emirates EK 943 de Dubaï à Bagdad et le vol EK 944 de Bagdad à Dubaï le 8 janvier ont été annulés pour des raisons opérationnelles», a déclaré un porte-parole d'Emirates dans un communiqué.

La compagnie à bas coût flydubai a également «annulé son vol pour Bagdad» et a maintenu ses «vols pour Bassora et Najaf», dans le sud de l'Irak, selon un communiqué de la compagnie qui n'a pas donné plus de détails.

Prudence dans la région

D'autres compagnies de la région avaient déjà suspendu leurs vols vers l'Irak. La compagnie Gulf Air de Bahreïn a suspendu le 3 janvier, jour de l'assassinat du général Soleimani, jusqu'à nouvel ordre, ses vols à destination et en provenance de Bagdad et de la ville sainte chiite de Najaf (sud de l'Irak).

Kuwait Airways a annoncé lundi que ses vols à destination de Najaf, la seule route qu'elle exploite vers l'Irak, avaient été suspendus pour des «raisons de sécurité» depuis quatre semaines, à la suite du déclenchement de violentes protestations dans ce pays.

D'autres compagnies aériennes arabes du Moyen-Orient avaient annoncé ces derniers jours la suspension de leurs vols vers l'Irak. La compagnie jordanienne Royal Jordanian avait suspendu ses vols vers Bagdad, avant de les rétablir. Mardi, EgyptAir a suspendu ses vols pour trois jours à destination de Bagdad.

Restrictions de vol

Air France a suspendu jusqu'à nouvel ordre «tout survol des espaces aériens iranien et irakien», quelques heures après des frappes iraniennes contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.

La compagnie allemande Lufthansa a annoncé mercredi qu'elle suspendait «jusqu'à nouvel ordre» ses survols de l'Iran et l'Irak, quelques heures après des frappes iraniennes contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.

Lufthansa a également annulé un vol prévu ce mercredi entre Francfort et Téhéran, a indiqué dans un communiqué la compagnie, précisant que le contournement des zones aériennes iranienne et irakienne aurait «un impact sur la durée» d'autres vols.

L'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit dès mardi soir aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe, dans la foulée des attaques.

