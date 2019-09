Les alliés de Donald Trump contre-attaquent

Donald Trump est innocent alors que Joe Biden est coupable d'abus de pouvoir: c'est, en substance, le message martelé dimanche par les proches du président américain, menacé par une procédure de destitution au Congrès, en tentant de renverser les rôles pour charger son adversaire démocrate.

«Ici, c'est le président le lanceur d'alerte», a ainsi estimé sur ABC News Stephen Miller, un des conseillers de Donald Trump. «Comme tout Américain, je mérite de rencontrer celui qui m'accuse» - le lanceur d'alerte - ainsi que toute personne lui ayant fourni des informations, a pour sa part tweeté dimanche soir le président. «Cette personne était-elle en train d'ESPIONNER le président des USA? Graves conséquences!» a-t-il menacé.

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!