Les alliés bavarois de Merkel en péril

Près de dix millions d'électeurs ont commencé à voter dimanche pour un scrutin régional clé en Bavière qui risque de tourner au désastre pour la CSU, alliée de la chancelière allemande Angela Merkel dans un gouvernement qui n'a jamais été aussi impopulaire.

«La grande coalition ne va pas devenir plus stable après dimanche», juge déjà le quotidien économique Handelsblatt, alors que les sociaux-démocrates du SPD, autre partenaire gouvernemental, s'attendent de leur côté à une complète déroute, face à la montée des Verts et du parti antimigrants AfD.

Described as a bellwether for German politics, millions of Bavarians are casting their votes in state elections.



With the CSU projected to perform poorly, the poll could spell trouble for German Chancellor Angela Merkel #Bayernwahl #Germany



