Les USA veulent faire appliquer les sanctions

Les Etats-Unis ont appelé jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU à respecter une application «stricte» des sanctions contre la Corée du Nord. Leur but est d'aboutir à une dénucléarisation qu'ils jugent à portée de main.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui présidait cette réunion en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, a déploré que certains pays membres du Conseil, censés «montrer l'exemple», court-circuitent les sanctions internationales.

«Jusqu'à ce que la dénucléarisation soit terminée et entièrement vérifiée», «l'application stricte des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU doit se poursuivre», a-t-il plaidé, dénonçant des violations des limites imposées aux importations de pétrole et de charbon par Pyongyang ainsi qu'à l'accueil de travailleurs expatriés nord-coréens par certains Etats, une manne financière pour le régime reclus.

.@POTUS’ international pressure campaign on #DPRK has resulted in the first significant diplomatic breakthrough in decades. We must continue to hold each other accountable to the UN Security Council-imposed sanctions that have brought us this far. #UNGA pic.twitter.com/f7H7ZExHfj