Les USA ciblent le «narcoterrorisme» du Hezbollah

Une unité spéciale chargée d'enquêter sur Hezbollah verra le jour, a annoncé ce jeudi la justice américaine. Le mouvement chiite est accusé de se financer par le trafic de drogue.

Cette «équipe sur le financement et le narcoterrorisme du Hezbollah» (HFNT) est chargée «d'enquêter sur les individus et réseaux fournissant un soutien au Hezbollah, et les poursuivre le cas échéant», a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Enquête sur l'administration Obama

Le ministère avait demandé en décembre l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la lutte contre le trafic de drogue du Hezbollah, proche allié de l'Iran, par l'administration Obama soupçonnée d'avoir entravé les efforts de la police antidrogue afin d'éviter de faire capoter l'accord historique obtenu sur le programme nucléaire iranien.

«Le ministère de la Justice remuera ciel et terre pour éliminer les menaces des organisations terroristes qui pèsent sur nos citoyens et bloquer la marée d'une crise de la drogue dévastatrice», a affirmé le ministre, Jeff Sessions, dans ce communiqué.

Le HFNT «va utiliser tous les outils appropriés pour enquêter activement et poursuivre ceux qui fournissent un soutien financier au Hezbollah afin d'éradiquer les réseaux illégaux qui alimentent le terrorisme et la crise des stupéfiants», a ajouté son adjoint, John Cronan. (afp/nxp)