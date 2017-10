«Les Tunisiens veulent à manger et du travail. Marre de ce chaos!»

Il est l’un des fondateurs du parti Ennahdha et une figure respectée de l’islam tunisien. Aujourd’hui vice-président de l’Assemblée nationale, Abdelfattah Mourou exerce son influence bien au-delà des frontières de son pays. Il y a quelques jours, le prêcheur d’un islam politique est venu prodiguer ses conseils aux jeunes musulmans de Suisse à Bienne à l’occasion de la 22e rencontre de la Ligue des musulmans de Suisse.

Qu’est-ce qui a motivé votre venue en Suisse?

Je suis venu pour débattre avec des jeunes musulmans de leurs problèmes d’intégration. Mais ici, il y a bien moins de problèmes qu’en France. La Suisse n’a pas à gérer les séquelles d’un passé colonial. De fait, les jeunes musulmans sont plus ouverts sur la société suisse. Et la Suisse fait preuve de plus d’esprit d’ouverture à leur égard.

Il y a pourtant une frange de la société très hostile à l’islam…

Dans toutes les sociétés, il y a des gens qui ont peur de ce qui est étranger

Quel est votre message aux jeunes musulmans de Suisse?

Je leur dis d’agir en tant que citoyens. Il n’y a pas de différence entre eux et les Suisses de souche. Ils doivent suivre des études, se préparer à être actifs dans la société de manière positive. L’islam n’est pas un handicap. La question de la croyance est une question personnelle. Ce qui vous relie aux autres, c’est votre vie, votre œuvre quotidienne.

La situation est-elle en voie de s’améliorer en Tunisie?

Si l’on compare la situation de notre pays à celle de la Libye, de l’Egypte, du Yémen ou de la Syrie, nous nous en sortons plutôt bien. Mais je crois que nous aurons encore besoin de dix années pour avoir des institutions solides. Il nous faut retrouver de la stabilité politique.

Ce n’est pas encore le cas?

Un pays qui est dirigé par un président qui a 93 ans et qui est allié à Rached Ghannouchi, qui a 76 ans, est-il vraiment stable? Que va-t-il se passer si l’un des deux venait à disparaître? Il n’y a pas d’accord entre leurs partis.

Et du point de vue économique?

La croissance n’est pas là. Avant, nous avions un marché en Libye. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Le tourisme et l’hôtellerie repartent tout doucement. Les grèves dans les usines de phosphate nous ont fait perdre la moitié de nos clients. Tout est à redémarrer. Cela va prendre du temps. Les Tunisiens en ont marre de ce chaos. Ils veulent à manger et du travail. Certains commencent même à dire qu’ils regrettent l’époque Ben Ali. C’est une minorité, heureusement. Evidemment, les gens reconnaissent que la situation est meilleure au plan des libertés, mais ils disent qu’ils n’ont rien à mettre sur la table.

Y a-t-il toujours un débat sur la place de l’islam?

La Constitution a tranché. La Tunisie n’est pas un Etat islamique. C’est un Etat démocratique. Nous avons été les premiers à signer cette Constitution. Ennahdha veut dire «renaissance». Il n’y a pas de connotation islamique. Je suis l’une des figures les plus acceptées en Tunisie bien que je sois le fondateur de ce mouvement. Je suis le plus ouvert des Ennahdhaouis et j’en suis fier.

Pourtant on vous associe aux Frères musulmans…

Nous avons rompu avec eux en 1978. Nous avons forgé notre propre identité et nos propres positions concernant les libertés publiques et privées.

Quelle est la situation du pays au plan sécuritaire?

Nous commençons à enregistrer des résultats. Au lendemain de la révolution, les renseignements généraux ont été supprimés. Pendant deux ans, nous n’avons pas su ce qui se passait aux frontières et à l’intérieur du pays. Nombre de jeunes sont partis combattre en Libye, en Syrie, en Irak… Aujourd’hui, la surveillance est plus serrée. Il n’y a plus de possibilité d’appui pour ces gens-là. Depuis plus d’un an, il n’y a pas eu d’attentat. (TDG)