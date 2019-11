Les Roumains aux urnes pour la présidentielle

Les Roumains se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, à laquelle le sortant, le proeuropéen Klaus Iohannis est donné largement favori. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (06h00 en Suisse) et fermeront à 21h00.

Au total, 14 candidats se disputent les voix des 18,2 millions d'électeurs. Deux sondages à la sortie des urnes seront diffusés aussitôt.

Trente ans après la chute du communisme, Klaus Iohannis, sexagénaire du parti libéral (PNL), issu de la minorité allemande, incarne un nouvel exemple de mobilisation des libéraux face au nationalisme en Europe. A l'image de la militante anticorruption Zuzana Caputova, élue en mars à la fonction suprême en Slovaquie, il a axé sa campagne pour la présidentielle sur la défense de l'Etat de droit,

En Hongrie, Gergely Karacsony a également arraché la municipalité de Budapest début octobre en rassemblant l'opposition au chef du gouvernement Viktor Orban sur les valeurs progressistes.

Qui pour la deuxième place?

Les militants du PNL espèrent que leur message sera entendu au-delà des frontières, où environ 4 millions de Roumains ont émigré ces dernières années. Les voix de la diaspora sont pour la plupart acquises au camp libéral et le réseau diplomatique a installé dès vendredi trois fois plus de bureaux de vote que lors du précédent scrutin. Plus de 200'000 émigrés avaient déjà exprimé leur suffrage samedi à la mi-journée, un record pour le premier tour d'un scrutin présidentiel.

Est-ce la fin d'une ère? Pour la première fois en tout cas depuis le retour du multipartisme, le PSD, à la base électorale plutôt rurale et âgée, n'est pas assuré d'être présent au second tour. La deuxième place devrait se jouer entre Viorica Dancila et Dan Barna, 44 ans, représentant d'un jeune parti pro-européen (USR), selon les sondages. (ats/nxp)