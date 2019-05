Les Panaméens élisent leur président

Les opérations de vote pour les élections générales ont commencé dimanche après une morne campagne électorale durant laquelle s'est détaché dans les sondages le social-démocrate Laurentino «Nito» Cortizo comme favori pour la présidence. Les 2,7 millions d'électeurs inscrits doivent élire en un seul tour, parmi sept candidats, leur prochain président pour un mandat unique de cinq ans.

Laurentino Cortizo al salir de su casa:



"Yo sé que nosotros vamos a movilizar bastantes personas". "La movilización no tengo duda de que va a ser excelente"

" A los panameños, salgan a votar temprano, independientemente de por quien"#Voto19 #TúEliges pic.twitter.com/GqVE2iVbhN — ECO TV (@ecotvpanama) May 5, 2019

Le candidat arrivé en tête, quelque soit le nombre de voix et le pourcentage du corps électoral qui le soutiendra, prendra la tête de ce petit pays centraméricain marqué par le scandale des «Panama Papers» et une corruption endémique. «Nito» Cortizo, un éleveur âgé de 66 ans, fait la course en tête en étant crédité de 36,1% des intentions de vote, selon le dernier sondage, publié jeudi par l'institut GAD3.

Derrière, selon ce sondage, se trouve l'ancien ministre des Affaires étrangères Romulo Roux, du parti Changement démocratique (CD, droite), avec 26,2% d'intentions de vote. Il est suivi par l'indépendant Ricardo Lombana (19,6%), qui a fait de la lutte sans merci contre la corruption son cheval de bataille.

Le vainqueur succèdera à Juan Carlos Varela, dont la popularité est affectée par la baisse de l'activité économique, l'augmentation du coût de la vie, des scandales de corruption et la crise des secteurs de la santé et de la justice. Outre le président, les électeurs doivent choisir 71 députés, 81 maires et 700 autres élus locaux dans une ambiance empoisonnée par des scandales de corruption présumée impliquant des députés. (ats/nxp)