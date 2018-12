Les Kurdes préviennent des risques d'un retrait

Etats-Unis Le président turc a promis à Donald Trump de poursuivre la lutte contre les djihadistes , ce qui a convaincu l'hôte de la Maison Blanche de retirer ses troupes. Plus...

Etats-Unis Pour Donald Trump, Washington n'est pas le «gendarme du Moyen-Orient», justifiant ainsi sa décision de retirer ses soldats de la Syrie. Plus...

Syrie Alors que Trump affirme que la coalition a gagné, les gouvernements britannique et français restent bien plus mesurés. Plus...