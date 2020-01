Les Européens lancent une procédure contre Téhéran

Moscou critique les Européens et craint une «nouvelle escalade»

La Russie a dénoncé mardi «les actions irréfléchies» et la décision «profondément décevante» des Européens visant à déclencher le processus de règlement des différends prévu par l'accord international sur le nucléaire iranien datant 2015.





«Le mécanisme de règlement des différends a été créé à des fins totalement différentes. Les raisons de la difficulté de la mise en oeuvre de l'accord sont largement connues et ne sont pas liées à l'Iran», mais aux Etats-Unis, qui se sont retirés unilatéralement du texte en 2018 et ont imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran, a plaidé la diplomatie russe.