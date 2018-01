Les Etats-Unis toujours en «shutdown»

Les Etats-Unis se préparaient à subir lundi de plein fouet les effets de la fermeture partielle de l'administration fédérale à l'issue d'un week-end de tractations infructueuses entre républicains et démocrates.

Initialement prévu dans la nuit, le vote du Sénat qui pourrait permettrait de mettre fin au «shutdown», entré en effet samedi matin, a été reporté à lundi midi (17H00 GMT). Cette paralysie budgétaire, liée à un désaccord sur la question sensible de l'immigration, devait se traduire par la mise au chômage technique de centaines de milliers d'employés fédéraux.

«Nous n'avons toujours pas trouvé d'accord (...) acceptable pour les deux parties», a annoncé le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer. Le président américain Donald Trump, invisible depuis le début du week-end, n'a pas immédiatement réagi dimanche soir à cette nouvelle échéance.

Dimanche matin, il avait salué, via Twitter, la détermination de son camp à «se battre» pour l'armée et la sécurité aux frontières, accusant ses adversaires politiques de «simplement vouloir un flot d'immigrants illégaux sans le moindre contrôle».

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!