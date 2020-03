«Les États-Unis se retirent d’Afghanistan. Et après?»

«Ce que j’en pense, du deal historique conclu samedi au Qatar entre les États-Unis et les talibans? Je suis très inquiète, car les quatre pages de l’accord ne mentionnent pas une seule fois les droits de l’homme ou la démocratie, ou même simplement l’existence du gouvernement. Washington veut retirer ses troupes d’Afghanistan, c’est bien normal. Mais un retrait, cela s’organise! Sinon, le pire peut arriver. L’Histoire ne nous a-t-elle rien appris?» s’interroge à Genève la ministre afghane Sima Samar, de passage pour une réunion à l’ONU sur les déplacés internes et pour un événement organisé par la Right Livelihood Foundation.

«J’ai comme une impression de déjà-vu. En 1988, tout le monde avait applaudi l’accord de Genève – historique lui aussi – prévoyant le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan. Mais ce départ a débouché sur plusieurs décennies de conflit armé», rappelle cette doctoresse qui fut en 2002 vice-présidente du pays et ministre des Affaires féminines. «À présent, les États-Unis ont négocié leur retrait en échange d’une promesse par les talibans de ne jamais utiliser le territoire afghan comme base pour des attaques futures contre les États-Unis ou leurs alliés. Et après? Rien n’est précisé!»

Sima Samar a été nommée ministre d’État en charge des Droits de l’homme et des Affaires étrangères. «C’était en juillet dernier, dit-elle, mais je n’ai toujours pas de bureau et je ne dispose pas encore d’une équipe. C’est ça la réalité de mon pays. Nous devons introduire la notion d’égalité dans l’enseignement en farsi et en pachtoune, nous voulons former la police aux droits de l’homme. Dans pratiquement tous les secteurs d’activité de l’administration, il y a des questions relatives aux droits fondamentaux qu’il faut faire progresser.»

«C’est loin d’être une cause perdue! L’Afghanistan, sur certains points, fait mieux que ses voisins, assure la ministre. La torture a énormément régressé, même si elle n’a pas encore disparu totalement. La liberté de la presse est une réalité, même s’il arrive encore que des journalistes soient arrêtés ou même tués. Aucun de ces droits n’existait sous les talibans, qui contrôlent toujours une partie du territoire national. Les gens savent la valeur de la démocratie, car ils ont l’expérience d’en avoir été privés.»

Négocier avec les talibans

Quel avenir pour l’Afghanistan? «Il faudra forcément négocier avec les talibans, affirme-t-elle. Mais cela nécessite que nous fassions d’abord l’unité de tous les non-talibans. Il y a eu des tentatives par le passé, mais le gouvernement n’a pas mis en œuvre tous les engagements pris sur papier. Nous avons un devoir de responsabilité et d’exemplarité. Mais ce n’est pas tout, bien sûr. Nous devons lutter contre la pauvreté, qui affecte 55% de la population. Nous devons améliorer le sort des déplacés internes. Ce sont là des terrains favorables pour les recruteurs de divers groupes armés. Il nous faut travailler sur l’éducation, la formation, mais aussi faire en sorte que les diplômés trouvent des opportunités sur le marché de l’emploi…»

Enfin, Sami Samar note que le deal entre États-Unis et talibans ne mentionne pas non plus la justice. «Il nous faudrait au moins une Commission de vérité et réconciliation», à la manière de l’Afrique du Sud post-apartheid. Bref, au lieu d’un processus de paix incluant tous les acteurs, les États-Unis ont passé un deal «bâclé», dans l’urgence. «En médecine, cette situation ne serait pas une urgence, mais une maladie chronique nécessitant un traitement sérieux.»