Les Etats-Unis réaffirment leur foi dans l'Otan

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a assuré mardi que les Etats-Unis allaient faire preuve d'une «détermination inébranlable» dans leur engagement dans l'OTAN, au cours d'une conférence de presse avec son homologue française Florence Parly à Paris.

«Les Etats-Unis ont démontré qu'ils continuaient à faire preuve d'une détermination inébranlable dans leur engagement dans l'Alliance atlantique», a affirmé Jim Mattis, à l'issue d'un entretien avec le président Emmanuel Macron.

Discussion sur la part du PIB

Il a rappelé le dicton: «les actes parlent plus fort que les mots», à la veille d'une réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles et alors que Donald Trump a critiqué à de nombreuses reprises depuis son élection les pays membres de l'Alliance, l'Allemagne en particulier, accusés d'être de mauvais payeurs et de s'en remettre aux Etats-Unis pour assurer leur sécurité.

Les 29 pays membres de l'Alliance s'étaient engagés en 2014 à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses de défense à l'horizon 2024. Mais une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, l'Espagne et la Belgique sont encore très loin de l'objectif, avec moins de 1,4% de leur PIB pour la Défense en 2018, et certains se disent incapables de respecter leur parole en 2024 en invoquant leurs contraintes budgétaires.

Hommage à la coopération militaire

«L'OTAN est le fondement de notre défense collective. Les Etat-Unis font du partage du fardeau une priorité, c'est aussi une priorité française. Il en va d'un meilleur fonctionnement pour toute l'Alliance atlantique», a souligné Florence Parly, pour qui «l'Europe n'est pas une partie du problème, l'Europe est une partie de la solution».

La ministre française a rendu hommage à la coopération militaire entre les deux pays en Syrie, où la France participe à la lutte contre l'EI au sein de la coalition internationale sous commandement américain.

Elle a aussi remercié les Etats-Unis pour leur «soutien précieux» à la force antiterroriste française Barkhane au Sahel. Après Paris, M. Mattis doit participer mercredi et jeudi à Bruxelles à une réunion ministérielle de l'OTAN. (afp/nxp)