Les Etats-Unis prêts à signer avec les talibans

Les Etats-Unis se préparent à signer un accord avec les talibans, à la condition d'une période de réduction des violences en Afghanistan, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

«Une fois (la réduction de la violence) mise en oeuvre avec succès, la signature de l'accord entre les États-Unis et les talibans devrait aller de l'avant», a déclaré M. Pompeo dans un communiqué publié après sa visite en Arabie saoudite. «Nous nous préparons à ce que la signature ait lieu le 29 février», a-t-il ajouté.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.