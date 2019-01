Les Etats-Unis et les talibans progressent

Les Etats-Unis et les talibans ont fait état cette semaine de «progrès importants» dans leurs pourparlers de paix pour mettre fin à 17 années de guerre en Afghanistan. Les discussions butent toutefois toujours sur certains obstacles majeurs.

"Les rencontres ici ont été plus productives qu'elles ne l'avaient été par le passé", a écrit dans un tweet samedi le représentant spécial des Etats-Unis pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, au terme de six jours de négociations avec les talibans au Qatar.

1/3 After six days in Doha, I'm headed to #Afghanistan for consultations. Meetings here were more productive than they have been in the past. We made significant progress on vital issues.