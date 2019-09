Les États-Unis abaissent le quota de réfugiés

L'administration de Donald Trump a présenté jeudi une nouvelle réduction draconienne du quota de réfugiés accueillis aux États-Unis dans le cadre de leur politique de réinstallation, à 18'000 en 2020 contre 30'000 cette année et près de 85'000 en 2016.

«Le poids sous lequel croule actuellement le système d'immigration américain doit être allégé avant que les États-Unis puissent de nouveau réinstaller un grand nombre de réfugiés», a déclaré le département d'Etat américain dans un communiqué. Ce quota doit maintenant être discuté avec le Congrès avant d'être, sauf énorme surprise, confirmé par le président Trump.

«Intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère»

C'est un nouveau plus bas historique depuis que ce programme de réinstallation a été créé en 1980. Cette politique concerne des réfugiés sélectionnés par les agences de sécurité et de renseignement américaines dans les camps de l'ONU à travers le monde pour être réinstallés aux États-Unis, essentiellement parmi les plus vulnérables comme les personnes âgées, les veuves et les handicapés.

«Notre quotas de réfugiés doit aussi prendre en compte nos intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère», a estimé le département d'État. «Ces dernières années, les forces de l'ordre ont appréhendé des terroristes présumés passés par notre programme pour les réfugiés», a-t-il affirmé.

«En outre, afin de servir les intérêts de la politique étrangère des États-Unis, la proposition de réinstallation de réfugiés» pour l'année budgétaire 2020 «prévoit des quotas spécifiques pour les personnes persécutées pour leur foi religieuse, pour des Irakiens mis en danger en raison de leur assistance aux États-Unis, et des réfugiés légitimes des pays du Triangle du Nord» qui comprend le Salvador, le Guatemala et le Honduras. (afp/nxp)