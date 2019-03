Les Anglicans prient pour sortir du chaos du Brexit

Tandis que leur pays est en plein chaos sur le Brexit, des chrétiens ont participé ce week-end à des sessions de prières spécialement organisées par l'Eglise anglicane, comme à Chelmsford, au nord de Londres. Ils espéraient un peu d'aide venue du ciel.

«Peu importe que vous ayez voté pour partir ou rester (dans l'UE, ndlr), nous sommes toujours une seule humanité, une seule nation», a déclaré à l'AFP l'évêque de Chelmsford, Stephen Cottrell, après avoir imploré les fidèles de surmonter leurs divisions.

Whether we love or hate Brexit, the Bishop of Chelmsford wants us to stop defining each other by how we voted in the referendum.



Right Revd Stephen Cottrell is holding a cafe-style meeting at Chelmsford Cathedral at 9am - to encourage open discussion. #HeartNews pic.twitter.com/XYVQpgcOVM