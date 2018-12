Législatives: le Premier ministre réussit son pari

Le bloc électoral du Premier ministre arménien Nikol Pachinian était en tête dimanche soir des élections législatives anticipées. Convoqué par le dirigeant réformateur, le scrutin devait renforcer son pouvoir quelques mois après son arrivée à la tête du pays.

Selon un décompte portant sur 25% des bureaux de vote, le bloc dirigé par le Parti Contrat Civil de M. Pachinian a obtenu 70,25% des votes, a annoncé la Commission électorale centrale. Le parti Arménie prospère arrive en deuxième position avec 9,15% des suffrages.

Nikol Pachinian, un ancien journaliste de 43 ans, est arrivé au pouvoir en Arménie en mai dernier après avoir mené pendant plusieurs semaines des manifestations massives contre le gouvernement alors au pouvoir depuis plus de dix ans. Mais M. Pachinian ne contrôlait pas le Parlement, encore largement acquis au Parti républicain de l'ex-président Serge Sarkissian.

Mi-octobre, Nikol Pachinian a réussi une manoeuvre politique en annonçant sa démission, puis en se mettant d'accord avec les députés pour qu'ils échouent deux fois consécutivement à élire un nouveau chef de gouvernement: un prétexte pour la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées. Les prochaines élections législatives dans cette ex-république soviétique du Caucase du Sud n'étaient jusqu'alors prévues qu'en 2022.

Optimisme

«Après les élections, nous développerons la démocratie en Arménie et ferons une révolution économique», a déclaré M. Pachinian aux journalistes après avoir glissé son bulletin dans l'urne à Erevan, promettant des élections «libres, équitables et transparentes».

Dans un bureau de vote du centre de la capitale, les électeurs exprimaient leur optimisme à l'égard du changement promis par M. Pachinian et ne cachaient pas leur colère face aux anciens responsables soupçonnés de corruption.

We have already achieved our goal. These are really free, transparent and democratic #Elections. #ArmVote2018 pic.twitter.com/YUKuFRQa7X