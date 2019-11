Le village dans lequel les billets apparaissent

La mystérieuse apparition de liasses de billets de banque dans les rues d'un ancien village minier du nord-est de l'Angleterre plonge les habitants et la police dans la perplexité. A treize reprises depuis 2014, les habitants ont trouvé dans le village de Blackhall Colliery, souvent sur le trottoir, des liasses de billets de 20£ (25 francs) totalisant pour la plupart 2000£ chacune.

«Ces liasses ont chaque fois été laissées à la vue de tous, par exemple sur le trottoir, et retrouvées par des habitants qui les ont remises» à la police, a expliqué l'enquêteur John Forster, de la police de Durham, en rendant hommage au sens civique des villageois.

La trouvaille la plus récente, lundi, était la 4e de l'année, a-t-il précisé dans un communiqué, évoquant l'existence d'un «bon Samaritain».

