Le vaisseau spatial chinois s'est posé avec succès

Le nouveau vaisseau spatial chinois, lancé en début de semaine sans équipage à son bord, «s'est posé avec succès» sur Terre après sa mission d'essai, a annoncé l'agence chinoise chargée des vols habités (CMS).

Il s'agit d'une réussite technologique pour la Chine, qui lui permet désormais de lancer la construction d'une grande station spatiale. Elle devrait débuter cette année et s'achever en 2022.

Today the launch of a new manned spacecraft of the PRC from the Wenchang cosmodrome took place!