Le tueur de Floride, un ado à problèmes et armé

Nikolas Cruz, l'auteur de la fusillade qui a fait 17 morts mercredi dans un lycée du sud-est de la Floride, était un adolescent amateurs d'armes qui avait été renvoyé de cet établissement pour raisons disciplinaires.

Le jeune homme âgé de 19 ans s'est présenté à l'heure de la sortie des cours dans son ancien lycée, la Marjory Stoneman Douglas High School à Parkland, avec un fusil semi-automatique AR-15 et une grande quantité de munitions, faisant 17 morts. La police locale l'a arrêté plus tard dans la localité proche de Coral Springs.

MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/EmZdGiSPIP