Le train spécial de Kim a quitté Pékin

Asie Le leader nord-coréen rend visite pendant quatre jours à son homologue chinois Xi Jinping. Plus...

Corée du Nord Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un veut que les Etats-Unis lèvent leurs sanctions pour continuer la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Plus...

Corée du Nord Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de rencontrer «souvent» en 2019 son homologue Moon Jae-in pour débattre de la dénucléarisation de la péninsule. Plus...

Rail et routes Une délégation sud-coréenne est passée en Corée du Nord pour une cérémonie symbolique d'inauguration des travaux de liaisons des réseaux ferroviaires et routiers. Plus...