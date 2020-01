Le tourisme va perdre des milliards de dollars

Les feux de forêts qui font rage en Australie vont faire perdre au pays des milliards de dollars de revenus issus du tourisme. Le nombre de voyageurs réservant des séjours en Australie a chuté de 10 à 20% depuis le début des incendies en septembre.

Cette baisse représentera un manque à gagner d'environ 4,5 milliards de dollars australiens (près de trois milliards de francs), selon le Conseil australien des exportations touristiques (ATEC).

«Les visiteurs internationaux annulent en raison des craintes concernant la qualité de l'air, la sécurité et l'impact que ces incendies ont eu sur notre offre touristique, ainsi qu'en raison de l'incertitude quant au temps qu'il nous faudra pour nous remettre», a déclaré Peter Shelley, directeur général de l'ATEC.

Les médias internationaux ont largement couvert la crise liée à ces feux de forêts sans précédent dans leur ampleur et leur durée. Ils ont déjà fait 28 morts et détruit une zone d'une superficie équivalent à deux fois et demie la Suisse. Des villes comme Sydney et Melbourne ont été enveloppées d'un nuage de fumée toxique.

Plan de relance

L'ATEC précise que cette désaffection est plus significative chez les voyageurs en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe. La période allant de décembre à février totalise habituellement la moitié des réservations annuelles en provenance de ces marchés.

M. Shelley a indiqué que le gouvernement et l'industrie touristique doivent de toute urgence faire passer le message que de nombreuses destinations touristiques incontournables n'ont pas été touchées par ces incendies. «Il ne fait aucun doute que notre industrie sera touchée », a-t-il reconnu, soulignant que «le plus tôt nous pourrons communiquer un message fort et positif, le mieux ce sera».

Le gouvernement conservateur australien a annoncé vendredi un plan de relance lié à ces feux de deux milliards de dollars australiens. Le Premier ministre Scott Morrison a précisé qu'il comprendra un important coup de pouce l'industrie touristique. Les détails doivent être dévoilés la semaine prochaine. (ats/nxp)