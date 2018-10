Le tireur de Macerata prend 12 ans de prison

Le samedi 3 février au matin, Luca Traini, un agent de sécurité de 29 ans militant d'extrême droite, avait sillonné le centre de Macerata pendant deux heures en tirant sur des Africains.

Il voulait venger le meurtre de Pamela Mastropietro, 18 ans, dont le corps avait été découvert quelques jours plus tôt découpé en morceaux et pour lequel un dealer nigérian avait été arrêté la veille.

Le meurtre de Pamela et l'expédition de Luca Traini avaient secoué un pays alors en pleine campagne électorale et révélé de profondes tensions autour des migrants. Le tireur avait reçu de nombreux messages de sympathie et aucun responsable politique ne s'était rendu auprès des victimes hospitalisées.

Le parquet avait requis la peine maximale, à savoir 22 ans de réclusion pour fusillade aggravée par la haine raciale, tout en précisant que le choix de M. Traini d'une procédure judiciaire accélérée réduisait automatiquement cette peine à 12 ans de réclusion.

Son avocat a annoncé qu'il ferait appel, rejetant la qualification des faits. Il a assuré que les blessures de quatre des personnes touchées montraient qu'il n'avait pas tiré pour tuer.

«Je voulais frapper les dealers (...)»

Avant le réquisitoire de ce procès qui s'est déroulé à huis clos, l'accusé avait demandé à prendre la parole pour lire une déclaration rédigée sur cinq feuillets.

«Je présente mes excuses pour ce que j'ai fait. En prison, j'ai compris que je m'étais trompé et qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs», a-t-il déclaré, en s'adressant aussi aux victimes, dont cinq étaient dans la salle.

Luca Traini, qui avait attendu les policiers enveloppé d'un drapeau italien devant un monument aux morts après son expédition, a toujours reconnu les tirs mais en a réfuté le caractère raciste.

«Je voulais frapper les dealers, comme ceux qui ont vendu la drogue à Pamela. Ce n'est pas ma faute si à Macerata tous les dealers sont noirs», avait-il expliqué lors d'un interrogatoire.

La défense avait aussi évoqué l'enfance difficile de l'accusé, une ancienne petite amie toxicomane comme Pamela, et un «bombardement médiatique» sur le trafic de drogue menés par des Africains.

Le matin de la fusillade, Innocent Oseghale, un immigré nigérian aperçu avec Pamela avant la mort de la jeune fille, était déféré devant le parquet et mis en examen pour trafic de drogue. Au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, les chefs se sont alourdis: meurtre, viol, destruction de cadavre...

