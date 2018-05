Le tireur a laissé des explosifs dans une maison

Dix personnes ont été tuées et dix autres blessées vendredi dans la fusillade survenue dans un lycée de Santa Fe au Texas, a rapporté le gouverneur de l'Etat Greg Abbott. «C'est avec tristesse que je peux confirmer que 10 personnes ont été tuées et que 10 ont été blessées», a déclaré Greg Abbott lors d'une conférence de presse.

Le tireur, un élève du lycée, a laissé des explosifs dans une maison et un véhicule, a également prévenu le gouverneur. «L'une des raisons pour lesquelles nous sommes préoccupés par les explosifs est le fait que nous en avons détectés différents types», a-t-il expliqué, évoquant notamment un cocktail Molotov.

Greg Abbott a expliqué que les armes utilisées étaient un fusil à pompe et un revolver. «Selon mes informations, le tireur a récupéré ces deux armes auprès de son père (...) son père possédait ces armes légalement. Je ne sais pas si le père était au courant que son fils avait récupéré ces armes», a-t-il détaillé.

En détention

«La majorité (des morts) sont probablement des élèves», avait indiqué plus tôt le shérif Ed Gonzalez. Son bureau a diffusé un portrait du suspect, Dimitrios P., qui montre un garçon aux cheveux châtains hirsutes et au visage rond, qui a été placé en détention. Deux autres personnes sont également interrogées, selon Greg Abbott.

Le mode opératoire, l'apparence juvénile du tireur et le désarroi des adolescents filmés en train d'évacuer par les télévisions nationales donnent un air de déjà vu à cette nouvelle fusillade dans une école.

Le gouverneur a expliqué que des informations déjà trouvées «dans ses journaux sur son ordinateur et son téléphone» avaient permis d'établir que le suspect, qui s'est rendu de lui-même, prévoyait de se suicider après l'attaque qu'il avait planifiée. Il a préféré se rendre aux officiers de sécurité après un échange de coups de feu. Parmi les victimes figure notamment un policier, grièvement blessé à un bras et dans un état critique.

Le football et les Marines

Dimitrios P. ne possédait pas les armes qu'il a utilisé vendredi, qui étaient enregistrées au nom de son père, un immigré grec. Sur sa page Facebook, désactivée depuis la fusillade, il expliquait vouloir intégrer l'armée, et le corps d'élite des Marines, après son diplôme de fin d'études en 2019.

Cette année, il jouait dans l'équipe B de football américain du lycée, comme défenseur. Plusieurs élèves ont évoqué un adolescent calme, qui restait dans son coin et avait peu d'amis. Un lycéen a indiqué à une chaîne TV locale que l'adolescent était victime de harcèlement. «Les entraîneurs le harcelaient et l'insultaient», a-t-il dit. Un de ses coéquipiers a minimisé l'affaire. «Je l'ai peut-être vu se faire embêter quelques fois, mais rien de très sérieux», a-t-il affirmé, ajoutant: «C'est fou qu'il ait pu faire une telle catastrophe».

Sa page Facebook suggère toutefois une fascination pour les symboles. Il s'est photographié portant une casquette noire où apparaissent un signe pacifique et un coeur. Sa photo de profil est tirée d'un album du compositeur français de musique électronique James Kent, alias Perturbator, et représente une étoile à cinq branches associée au satanisme. Dans un commentaire accompagnant la photo du manteau, il écrit: «Marteau et faucille = rébellion, soleil qui se lève = tactique kamikaze, croix de fer = courage». Certains étudiants témoins ont affirmé que c'était ce même manteau qu'il portait vendredi. (afp/nxp)