Le suspect de Francfort était recherché en Suisse

L'homme suspecté d'avoir tué lundi un enfant de huit ans en le poussant devant un train en marche à Francfort pourrait souffrir de troubles psychiatriques, a indiqué mardi le parquet local.

Il s'agit d'un Erythréen de 40 ans qui résidait en Suisse. L'homme était recherché depuis jeudi par la police suisse. Il aurait menacé une voisine avec un couteau. Le suspect aurait également cherché à étrangler la femme et l'aurait séquestrée avant de prendre la fuite, a ajouté Dieter Romann lors d'une conférence de presse à Berlin. La Suisse aurait alors lancé un mandat d'arrêt national contre lui. Il aurait en outre déjà eu affaire à la police helvétique par le passé, selon le chef de la police.

Marié et père de trois enfants, l'auteur présumé du drame était entré illégalement en Suisse en 2006, avant d'obtenir l'asile en 2008, toujours selon les autorités allemandes.

En plus du garçon, il a aussi poussé sa mère – qui est parvenue à se dégager avant l'arrivée du train – et tenté d'en faire de même avec une autre femme.

Le geste de cet homme «laisse penser à un problème psychiatrique, et le suspect sera «certainement soumis à une expertise» pour évaluer son degré de discernement, a expliqué à la presse une porte-parole du parquet. Il aurait jeté sur les voies le petit garçon et sa mère.

Cette dernière est parvenue à se dégager avant l'arrivée du train mais se trouve en état de choc. Le suspect, «ni alcoolisé ni drogué», a également tenté de pousser «une autre femme» de 78 ans, qui n'est pas tombée du quai mais a été blessée à l'épaule, selon le parquet.

En Suisse depuis 2006

Arrivé à Francfort il y a quelques jours en provenance de Bâle, cet homme marié résidait depuis 2006 en Suisse et sera présenté mardi après-midi devant un juge à Francfort pour «meurtre» et «tentative de meurtre». La police suisse a confirmé qu'il «résidait dans le canton de Zurich et était détenteur d'une autorisation d'établissement».

L'affaire a suscité un gros émoi en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur conservateur Horst Seehofer a interrompu ses vacances pour se rendre dans cette gare très fréquentée. Il s'est dit »profondément consterné« par ce crime »épouvantable«, mais a appelé à attendre les premiers éléments de l'enquête. Il devait rencontrer mardi à Berlin des responsables sécuritaires.

Lundi, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui a pris l'habitude d'instrumentaliser les faits divers impliquant des étrangers, a immédiatement réagi en dénonçant la politique migratoire allemande. Des politiciens suisses se sont également exprimés.

Le conseiller national Thomas Aeschi (UDC/ZG) a notamment souligné sur le réseau social Twitter que les Erythréens figuraient dans le top 10 des nationalités demandant le plus souvent l'asile en Suisse. Il a encore relevé que la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter n'avait »toujours pas« changé la pratique les concernant.

Pas de lien avec l'agression d'un Erythréen

Les enquêteurs partent du principe que le drame de Francfort n'a aucun lien avec les événements qui se sont produits la semaine dernière à Wächtersbach, près de Francfort.

Un Erythréen de 26 ans a été grièvement blessé par balles lors d'une agression revêtant «clairement un motif xénophobe», selon le parquet de Francfort. L'auteur des coups de feu, un Allemand de 55 ans, a tiré sur le jeune homme depuis son véhicule dans la rue, avant de se suicider.

Il y a une dizaine de jours, un fait divers similaire à celui qui s'est produit à Francfort s'est déroulé à Voerde (ouest). Un Serbe de 28 ans né en Allemagne est accusé d'avoir tué une femme de 34 ans en la propulsant sous un train. En Suisse, un octogénaire avait été poussé sous un train à Affoltern am Albis (ZH) en mars 2016 par une personne d'origine turque souffrant de problèmes psychiques. La victime avait été grièvement blessée. (ats/nxp)