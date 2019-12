Le sud des Philippines frappé par un séisme

La grande île de Mindanao a été frappée par un séisme de magnitude 6,8, annonce l'institut américain de géophysique (USGS).

Son épicentre était situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de Davao, la plus grande ville de l'île, selon l'USGS qui juge peu probable qu'il y ait des victimes et des dégâts importants. Cette secousse ne présente aucun risque de tsunami, selon l'institut qui avait initialement fait état d'une magnitude de 6,9.

JUST IN: Another strong quake jolted Mindanao at past 2 p.m. today. USGS initially measured the quake at magnitude 6.9. Its epicenter was located 57 km from Polomolok, South Cotabato.

Details to follow. | via @MBEllalynRuiz pic.twitter.com/oZn5TLrjyb