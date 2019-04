Le souverainisme, c'est quoi?

Souverainisme, souveraineté, nationalisme… Ces termes s’imbriquent et peuvent se confondre. Qu’entend-on exactement par là? Des dizaines d’ouvrages de constitutionnalistes, sociologues, historiens, philosophes, politologues se sont penchés sur le sujet. La question réapparaît en marge d’attentats commis par des extrémistes. Oscar Mazzoleni, politologue à l’Université de Lausanne, appelle toutefois à ne pas tout mélanger: «Ces terroristes se revendiquent du souverainisme mais dans ce cas, nous avons affaire à des suprémacistes, des racistes ou des antisémites.» Alors, de quoi parle-t-on?

«Depuis le XVIIe, la souveraineté est devenue un principe de sciences politiques désignant le postulat selon lequel un individu ou un État détiennent le pouvoir absolu, ultime, de décision», explique Oscar Mazzoleni. Selon le contexte, sa signification change. La souveraineté n’est pas uniquement politique. «Quand on parle de souveraineté culturelle, on peut par exemple penser à l’exception française. Avec la souveraineté économique, on se réfère souvent au protectionnisme.»

Repris au Québec

Le terme «souverainisme» désigne moins un état de fait qu’une revendication politique. À l’origine, il renvoie aux revendications indépendantistes des francophones canadiens. «Cette notion a ensuite été reprise dans le débat politique dans d’autres contextes.» En Europe, le souverainisme réclame surtout un retour du pouvoir à la nation contre les instances supranationales.

Aujourd’hui, il est typiquement employé par des formations qui s’opposent à l’Union européenne. «C’est la réponse à une certaine crise de la mondialisation et au pouvoir des élites internationales qui auraient dépossédé le peuple, ajoute Oscar Mazzoleni. En Suisse, le souverainisme de l’UDC s’exprime non seulement en opposition à l’UE, mais aussi sous la forme d’une revendication de pouvoir ultime du peuple contre l’establishment politique suisse.»

Plusieurs partis qui se réclament du souverainisme sont souvent connotés comme nationalistes. «Nationalisme et souverainisme deviennent alors des termes interchangeables. Cependant, si le nationalisme recoupe certains aspects du souverainisme, il n’en est pas, en réalité, un synonyme. Le nationalisme met d’abord l’accent sur l’appartenance et l’unité d’une communauté, le souverainisme se focalise sur son pouvoir, sur sa capacité de décision.»

«Jean-Pierre Chevènement exprime un discours souverainiste de gauche, ainsi que le parti de Tsipras en Grèce aujourd’hui»

Le souverainisme est souvent lié à des formations de droite nationaliste, comme le Rassemblement national (ex-Front national) en France. Mais pour Oscar Mazzoleni, cette lecture est partielle. «Jean-Pierre Chevènement exprime un discours souverainiste de gauche, ainsi que le parti de Tsipras en Grèce aujourd’hui.»

Du Québec à l’extrême droite en passant par la gauche, le sens du terme «souverainisme» évolue donc, dépendant largement du contexte dans lequel il est utilisé. Peut-on aussi le mentionner dans le sillage de certains attentats? Oscar Mazzoleni est catégorique: «Non. C’est encore autre chose et je ne parlerais pas dans ces cas de souverainisme. On peut mettre beaucoup de choses dans beaucoup de termes, mais le souverainisme n’inclut pas nécessairement une connotation violente. Cela va de même pour le nationalisme.»

(TDG)