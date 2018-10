Le retrait des Etats-Unis inquiète le Kremlin

Le retrait prévu des Etats-Unis d'un important traité nucléaire signé au temps de la Guerre froide, annoncé il y a deux jours par Donald Trump, «rendra le monde plus dangereux», a affirmé lundi le Kremlin. L'UE appelle Washington et Moscou à «dialoguer» pour «préserver» cet accord.

«Des initiatives de ce genre, si elles sont mises en oeuvre, rendront le monde plus dangereux», a affirmé aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a dit attendre des «explications» de la part de Washington. «La suppression de ce document nuira à la stabilité et à la sécurité mondiales», a-t-il ajouté.

Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis prévoyaient de sortir du traité INF sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé en 1987 par les dirigeants soviétique et américain de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan.

Accusations mutuelles

Le milliardaire étasunien accuse la Russie de ne pas respecter ce traité «depuis de nombreuses années». Le Kremlin a pour sa part affirmé lundi «être catégoriquement en désaccord» avec ces accusations. «La Russie a été et reste attachée à ce traité», a indiqué M. Peskov.

«Nous avons fourni des preuves indiquant que ce sont les Etats-Unis eux-mêmes qui ont sapé les fondements de cet accord, développant des missiles qui peuvent être utilisés non seulement comme intercepteurs, mais aussi comme missiles à courte et moyenne portée», a-t-il poursuivi.

Moscou «n'attaquera jamais en premier»

M. Peskov a également affirmé que la Russie «n'attaquera jamais personne en premier» en cas de guerre nucléaire. Moscou ne «se considère pas comme ayant le droit de frapper en premier» et ne «se réserve pas le droit à une frappe préventive», a-t-il insisté.

Le porte-parole du Kremlin a également affirmé que les déclarations de Vladimir Poutine, qui a assuré que les Russes «iront au paradis en martyrs» en cas de guerre nucléaire, étaient à comprendre comme une «allégorie».

«Nous n'attaquerons jamais personne en premier, voilà ce qu'a dit le président. Si on nous attaque, alors tout le monde ira quelque part. Certains en enfer, d'autres au paradis», a-t-il précisé.

L'UE appelle au dialogue

L'Union européenne a appelé dans ce contexte les Etats-Unis et la Russie à «poursuivre» le dialogue afin de «préserver» le traité sur les armes nucléaire de portée intermédiaire.

«Les Etats-unis et la Fédération de Russie doivent poursuivre un dialogue constructif pour préserver ce traité et s'assurer qu'il est mis en oeuvre de manière complète et vérifiable», a déclaré la porte-parole de Federica Mogherini, la cheffe de la diplomatie de l'UE.

Pékin s'y met aussi

La Chine a appelé lundi les Etats-Unis à «y réfléchir à deux fois» avant de se retirer d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec Moscou à la fin de la Guerre froide.

L'influent sénateur républicain Lindsey Graham, proche du président américain, a salué dimanche l'idée d'un retrait. «Les Russes n'ont jamais honoré leur part de l'accord et les Chinois développent leurs programmes d'armement, et nous devons y répondre», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox News.

«Je tiens à souligner que parler de la Chine dans cette histoire de retrait de traité est complètement erroné», a rétorqué lundi Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Elle dit espérer que «les parties concernées» puissent «y réfléchir à deux fois» avant de se retirer du traité, qui a joué «un rôle important» dans la stabilité mondiale. «Un retrait unilatéral engendrerait de multiples effets négatifs», a souligné Mme Hua lors d'une conférence de presse régulière. (afp/nxp)