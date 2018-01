Le retour des Rohingyas en Birmanie est reporté

Les retours de réfugiés rohingyas en Birmanie ne commenceront pas mardi, a affirmé lundi un responsable bangladais. Ce report s'expliquerait par le besoin de davantage de préparation de la part des autorités.

«Ce n'est physiquement pas possible. Aucun des deux côtés n'est prêt pour un réel mouvement à l'heure actuelle», a indiqué Abul Kalam Azad, responsable du département d'aide aux réfugiés et de rapatriement du Bangladesh. Dacca doit encore, entre autres, construire des centres de transit et transmettre à la Birmanie une liste de réfugiés pour vérification. Sur l'autre rive de la rivière Naf, qui marque une frontière naturelle, les infrastructures nécessaires ne semblaient pas non plus en place. Avant de reprendre des Rohingyas, les Birmans doivent «reconstruire leurs maisons, leurs villages, arranger leur sécurité», énumère M. Kalam, qui n'était pas en mesure d'indiquer des délais.

Inquiétudes des ONG

Son pays et la Birmanie avaient signé le 23 novembre un accord encadrant le retour de réfugiés arrivés au Bangladesh depuis octobre 2016, ce qui concerne potentiellement 750'000 personnes. Ces rapatriements devaient débuter «sous deux mois», soit mardi au plus tard.

Ce programme de retours des Rohingyas est considéré avec circonspection par les experts et les ONG. Ceux-ci estiment que les conditions ne sont pas réunies pour une résolution des tensions dans l'Etat Rakhine, en Birmanie, et demandent que les rapatriements s'effectuent uniquement sur la base du volontariat. Les inquiétudes portent notamment sur la situation actuelle en Birmanie, où des centaines de villages rohingyas ont été rasés par des soldats et des manifestants bouddhistes. Certains craignent que de nombreux réfugiés rohingyas ne soient durablement parqués dans des camps.

«Quel accord? Personne ne nous a parlé d'un rapatriement», s'étonne de son côté Nurulla Amin, 35 ans, résident du camp de réfugiés de Balukhali. «Nous voulons d'abord voir notre peuple qui vit toujours en Birmanie avoir (ses) droits en premier lieu - une carte d'identité, pouvoir prier, se déplacer librement - et ensuite nous réfléchirons à revenir. Autrement non».

Echec de plusieurs programmes

Plusieurs programmes de retours de Rohingyas du Bangladesh à la Birmanie ont déjà eu lieu au cours des trois dernières décennies, sans pour autant faire cesser le cycle violences-exode qui a atteint cette fois-ci une ampleur inégalée.

Près d'un million de musulmans rohingyas se trouvent actuellement dans de gigantesques camps de réfugiés du sud du Bangladesh. Environ 655'000 d'entre eux ont fui la Birmanie depuis la fin du mois d'août dernier pour échapper à une campagne militaire considérée par les Nations unies comme une épuration ethnique. (ats/nxp)