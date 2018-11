Le religieux derrière la fronde anti-Asia Bibi arrêté

Khadim Hussain Rizvi, le chef du parti islamise Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), qui a paralysé le Pakistan pendant trois jours après l'annonce de l'acquittement d'Asia Bibi, a été arrêté, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le ministre de l'Information Fawad Chaudhry.

«Khadim Hussain Rizvi a été placé en garde à vue par la police et a été transféré dans une maison», a tweeté le ministre. Cette mesure vise à «protéger la vie publique, les biens et l'ordre public et n'a rien à voir avec l'affaire Asia Bibi», a-t-il poursuivi.

Khadim Hussain Rizvi has been taken into protective custody by police and shifted to a guest house.They insisted to come to Rwp refusing Governments proposal for alternative arrangements

It’s to safeguard public life, property and order and has to do nothing with Asia Bibi case