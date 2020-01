Le procès Weinstein entre dans le vif du sujet

Le procès d'Harvey Weinstein est entré mercredi dans le vif du sujet avec une défense décidée à saper la crédibilité des accusatrices du producteur de cinéma déchu, que le mouvement #MeToo considère comme l'incarnation du prédateur sexuel.

Une centaine de journalistes ont fait la queue dès l'aube devant le tribunal d'Etat de Manhattan pour assister aux plaidoiries d'ouverture de ce procès, un peu plus de deux ans après le début de la déferlante #MeToo qui a vu des dizaines d'hommes de pouvoir disgraciés après avoir été accusés d'agressions sexuelles.

Harvey Weinstein, 67 ans, qui marchait difficilement mais sans déambulateur contrairement aux dernières audiences, est arrivé au tribunal avec ses avocats peu avant 9h30 (15h30 heure suisse).

La bataille devant les jurés sélectionnés la semaine dernière - cinq femmes et sept hommes - sera dirigée par deux femmes: Joan Orbon-Illuzzi, procureure, et Donna Rotunno, principale avocate du producteur déchu, habituée à défendre les agresseurs sexuels présumés.

Donna Rotunno a laissé entendre qu'elle mettrait en doute les motivations des deux principales accusatrices de son client: Mimi Haleyi, une ex-assistante de production qui accuse Harvey Weinstein de rapport sexuel forcé en 2006, et une femme restée anonyme jusqu'ici, qui l'accuse de l'avoir violée en 2013.

«Manipulations»

Soulignant que les deux femmes étaient restées en relation avec Harvey Weinstein après les agressions supposées, elle a suggéré que c'était elles qui avaient manipulé le puissant producteur, dont les films ont remporté 81 Oscars, et non le contraire.

«C'est parce qu'il avait du pouvoir qu'elles l'utilisaient encore et encore, au maximum», a-t-elle déclaré récemment au New York Times.

La défense a confirmé mardi qu'elle produirait «des dizaines et des dizaines d'emails» suggérant que ses accusatrices avaient gardé une relation «aimante» avec Harvey Weinstein après le viol et l'agression présumés, selon des journalistes présents au tribunal.

«Contre-interrogatoire brutal»

L'avocate Gloria Allred, qui représente Mimi Haleyi, a indiqué s'attendre à ce que sa cliente subisse «un contre-interrogatoire brutal» de la part de Mme Rotunno.

Ces deux agressions présumées sont les seules dont doit répondre Harvey Weinstein, qui ne devrait pas témoigner lors de ce procès censé s'achever le 6 mars.

Il a néanmoins été inculpé début janvier à Los Angeles de deux autres agressions sexuelles en 2013. Même s'il était acquitté à Manhattan, ses démêlés judiciaires seraient donc loin d'être terminés.

Au total, plus de 80 femmes, parmi lesquelles des vedettes comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Léa Seydoux, l'ont depuis octobre 2017 accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles, parfois lors de grands festivals de cinéma comme Cannes, Sundance ou Toronto. Mais la plupart des faits sont anciens et prescrits.

La procureure Joan Orbon-Illuzzi prévoit néanmoins de faire témoigner quatre autres femmes qui accusent le producteur d'agressions sexuelles anciennes. Parmi elles, l'actrice Annabella Sciorra, de la série «Les Soprano», qui accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée en 1993.

L'accusation entend ainsi prouver aux jurés que Harvey Weinstein était un prédateur sexuel confirmé. S'il est condamné, ce père de cinq enfants, deux fois divorcé, risque jusqu'à la perpétuité.

Aucune preuve matérielle

L'accusation ne dispose d'aucune preuve matérielle, ni de témoin direct, des agressions présumées.

Mais le mouvement #MeToo a eu un tel impact aux Etats-Unis depuis deux ans - avec des dizaines d'hommes de pouvoir détrônés à la suite d'abus sexuels présumés - que l'accusation espère que les jurés écouteront les victimes avec plus de bienveillance qu'autrefois.

Des victimes présumées du producteur, dont Rosanna Arquette et Rose McGowan, ont manifesté devant le tribunal début janvier pour réclamer la condamnation du producteur, l'un des rares hommes tombés en disgrâce à être poursuivi au pénal.

Consciente de son image de paria dans l'opinion, la défense a essayé jusqu'au dernier moment de faire déplacer le procès loin de New York.

Lors de la sélection des jurés, elle a essayé d'écarter les jeunes femmes, au motif qu'elles ne comprendraient pas «la façon dont le monde tournait dans les années 90». Une époque à laquelle les femmes restaient souvent silencieuses sur les abus sexuels qu'elles subissaient. (ats/nxp)