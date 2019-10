Le président péruvien consolide son pouvoir

Le président péruvien Martin Vizcarra a consolidé son pouvoir mardi après la dissolution du parlement. Il a obtenu le soutien des chefs militaires, des gouverneurs et des maires, dans son bras de fer avec les députés qui l'ont suspendu pour un an.

Après une soirée d'incertitude à Lima où le chef de l'Etat a prononcé la dissolution du parlement, suivie par un vote des députés - en majorité de l'opposition fujimoriste - de le suspendre pour un an et de le remplacer par la vice-présidente, la vie avait repris son cours mardi au Pérou. La bourse était en légère hausse à l'ouverture et la monnaie, le sol péruvien, restait stable.

Seule exception notable, les importants déploiements policiers visibles autour du Palais du gouvernement et du parlement, où des restrictions d'accès ont été imposées. Dès lundi soir, les chefs militaires et la police ont exprimé leur loyauté au président Vizcarra, qui a également reçu l'appui d'une dizaine de gouverneurs régionaux, dont certains ont pris part aux manifestations pour célébrer la dissolution.

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues dans différentes villes du pays pour soutenir le chef de l'Etat, brandissant des banderoles contre la corruption. Environ 2000 personnes se sont rassemblées dans la capitale.

Scenes in Peru last night.



First, the President declared Congress suspended.



Then, Congress suspended the President and swore in the VP.



This is what happens when corrupt officials disregard the rule of law.



pic.twitter.com/9X88XYOwFr