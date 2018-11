Le président hondurien dans l'embarras

Juan Antonio Hernandez, frère du président hondurien Juan Orlando Hernandez, soupçonné de liens avec des cartels de trafic de drogue, a été arrêté vendredi à Miami (Floride, Etats Unis), a annoncé le gouvernement hondurien dans un communiqué.

«Aujourd'hui (vendredi) le citoyen hondurien Juan Antonio Hernandez, frère de l'actuel président de la République du Honduras, a été arrêté dans la ville de Miami, aux Etats Unis», selon le communiqué gouvernemental.

Le 24 octobre dernier, le président du Honduras «a clairement indiqué que pour lui personne n'est au-dessus des lois», alors que des «rumeurs de plus en plus insistantes» disaient son frère lié au trafic de drogue, a rappelé le gouvernement.

Speaking of, the brother of Honduran President Juan Orlando Hernandez — Juan Antonio — was arrested today in Miami pic.twitter.com/QuFe1NW3J3